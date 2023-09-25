Утром враг обстрелял Купянск на Харьковщине — ХОВА
В течение суток армия РФ била по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, утром 25 сентября пострадал Купянск.
Подробности сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром, около 6:30, враг обстрелял г. Купянск, повреждено хозяйственное сооружение, произошел пожар. Без пострадавших», — написал он в telegram.
Синегубов проинформировал, что под вражескими ударами в течение суток были: Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Синельниково и другие населенные пункты. По Чернещине Изюмского района нанесли авиаудар.
«В районе сел Голубовка, Благодатовка, Синельниково и Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары, горели леса и трава в полях, — отметил начальник ХОВА. — В пгт Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждена инфраструктура».
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ била по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, утром 25 сентября пострадал Купянск".