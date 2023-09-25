Утром враг обстрелял Купянск на Харьковщине — ХОВА

В течение суток армия РФ била по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, утром 25 сентября пострадал Купянск.

Подробности сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром, около 6:30, враг обстрелял г. Купянск, повреждено хозяйственное сооружение, произошел пожар. Без пострадавших», — написал он в telegram.

Синегубов проинформировал, что под вражескими ударами в течение суток были: Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Синельниково и другие населенные пункты. По Чернещине Изюмского района нанесли авиаудар.

«В районе сел Голубовка, Благодатовка, Синельниково и Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары, горели леса и трава в полях, — отметил начальник ХОВА. — В пгт Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждена инфраструктура».