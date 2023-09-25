Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска

Сегодня россияне наносят удары по Волчанску, попали в жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Около 15:00 россияне начали обстреливать Волчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Пока его госпитализировали», — рассказали в прокуратуре.

По состоянию на данный момент обстрелы города не прекращаются. После их завершения следователи полиции совместно с прокурорами проведут первоочередные следственные действия.

Волчанский отдел Чугуевского района Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).