Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска
Сегодня россияне наносят удары по Волчанску, попали в жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Около 15:00 россияне начали обстреливать Волчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Пока его госпитализировали», — рассказали в прокуратуре.
По состоянию на данный момент обстрелы города не прекращаются. После их завершения следователи полиции совместно с прокурорами проведут первоочередные следственные действия.
Волчанский отдел Чугуевского района Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне наносят удары по Волчанску, попали в жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".