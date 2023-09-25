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Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска

Происшествия 18:08   25.09.2023
Оксана Якушко
Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска

Сегодня россияне наносят удары по Волчанску, попали в жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Около 15:00 россияне начали обстреливать Волчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Пока его госпитализировали», — рассказали в прокуратуре.

По состоянию на данный момент обстрелы города не прекращаются. После их завершения следователи полиции совместно с прокурорами проведут первоочередные следственные действия.

Волчанский отдел Чугуевского района Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 18:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне наносят удары по Волчанску, попали в жилой дом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".