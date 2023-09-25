У Вовчанську внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів – Синєгубов
Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу міста Вовчанськ 25 вересня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, це чоловік 73 років та жінка 60 років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Також пошкоджені два приватні будинки.
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що Вовчанськ росіяни почали обстрілювати о 15:00, і один зі снарядів влучив у житловий будинок. Уламками придавило 73-річного чоловіка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілу міста Вовчанськ 25 вересня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".