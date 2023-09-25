В Волчанске в результате обстрела пострадали двое мирных жителей — Синегубов
Два человека получили ранения в результате обстрела города Волчанск 25 сентября, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, это мужчина 73 лет и женщина 60 лет. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Также повреждены два частных дома.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что Волчанск россияне начали обстреливать в 15:00, и один из снарядов попал в дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека получили ранения в результате обстрела города Волчанск 25 сентября, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".