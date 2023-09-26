Допомагав втікати ухилянтам: волонтеру з Харкова обрали запобіжний захід

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід 35-річному керівнику волонтерської організації, якого підозрюють у тому, що він організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему «Шлях».

Чоловік проведе у СІЗО два місяці, він може вийти з-під варти, якщо внесе майже 214 700 гривень застави, повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, керівника харківської волонтерської організації затримали на місці злочину 25 вересня. Він якраз передавав черговому втікачеві пакет документів в обмін на 1,5 тисячі доларів. За даними слідства, чоловік підшукував «клієнтів» і пропонував за 2,5 тисячі доларів внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі України як водії-волонтери.