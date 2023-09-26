Помогал бежать уклонистам: волонтеру из Харькова избрали меру пресечения

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 35-летнему руководителю волонтерской организации, которого подозревают в том, что он организовал схему незаконного пересечения границы уклонистами через систему «Шлях».

Мужчина проведет в СИЗО два месяца, он может выйти из-под стражи, если внесет 214 700 гривен залога, сообщил журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, руководитель харьковской волонтерской организации был задержан с поличным 25 сентября. Он как раз передавал очередному беглецу пакет документов в обмен на 1,5 тысячи долларов. По данным следствия, мужчина подыскивал «клиентов» и предлагал за 2,5 тысяч долларов внести их данные в систему «Шлях», благодаря чему они получали возможность беспрепятственно выезжать за пределы Украины как водители-волонтеры.