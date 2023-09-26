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Ледь не зарубав конкурента через ревнощі у Харкові: чоловік отримав вирок

Суспільство 15:14   26.09.2023
Вікторія Яковенко
Ледь не зарубав конкурента через ревнощі у Харкові: чоловік отримав вирок

Чоловік, який через ревнощі намагався вбити знайомого сокирою у Харкові, проведе за ґратами 7 років.

«У червні 2021 року 32-річний чоловік приревнував свою кохану до знайомого. У під’їзді будинку по вулиці Маршала Бажанова, він взяв сокиру та вдарив опонента у шию. Злякавшись, потерпілий вибіг з під’їзду, проте обвинувачений побіг за ним та вдарив конкурента сокирою по голові. Від удару той впав на землю, проте зловмисник продовжив його бити. На щастя, життя потерпілого врятували медики. При цьому зловмисник був впевнений, що вбив чоловіка, прийшов додому та сказав: «Я його зарубав», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Київський райсуд Харкова визнав винним чоловіка у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 ККУ). Йому призначили покарання – 5 років 3 місяці тюрми.

Однак прокурори не погодились з рішенням суду та подали апеляційну скаргу.

Харківський апеляційний суд погодився із позицією прокуратури. Дії обвинуваченого кваліфікували як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Тож зловмисник проведе за ґратами 7 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, який через ревнощі намагався вбити знайомого сокирою у Харкові, проведе за ґратами 7 років.".