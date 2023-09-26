Чуть не зарубил конкурента из-за ревности в Харькове: мужчина получил приговор
Мужчина, который из-за ревности пытался убить знакомого топором в Харькове, проведет за решеткой 7 лет.
«В июне 2021 года 32-летний мужчина приревновал свою любимую к знакомому. В подъезде дома по улице Маршала Бажанова он взял топор и ударил оппонента в шею. Испугавшись, потерпевший выбежал из подъезда, однако обвиняемый побежал за ним и ударил конкурента топором по голове. От удара тот упал на землю, однако злоумышленник продолжил его избивать. К счастью, жизнь потерпевшего спасли медики. При этом злоумышленник был уверен, что убил мужчину, пришел домой и сказал: «Я его зарубил», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Киевский райсуд Харькова признал виновным мужчину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Ему назначили наказание – 5 лет 3 месяца тюрьмы.
Однако прокуроры не согласились с решением суда и подали апелляцию.
Харьковский апелляционный суд согласился с позицией прокуратуры. Действия обвиняемого квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ). Поэтому злоумышленник проведет за решеткой 7 лет.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, который из-за ревности пытался убить знакомого топором в Харькове, проведет за решеткой 7 лет.".