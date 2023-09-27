13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків

Завдяки СБУ 13 років за ґратами проведе колаборант із «Куп’янського мвс рф», який грабував українців під виглядом «обшуків», повідомив речник УСБУ в Харківській області Влад Абдула.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських окупантів і «дочекавшись» їх у Куп’янську приєднався до загарбницьких лав.

У серпні 2022 року він добровільно вступив до окупаційного «пункту поліції № 2», який діяв на території тимчасово захопленої громади.

Перебуваючи там на «посаді слідчого», він фабрикував «карні справи» проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Також колаборант разом з озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом «обшуків».

Під час таких «рейдів» рашисти виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі опору – російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Таким чином російські карателі намагались залякати мешканців регіону та придушити в них спротив кремлівському режиму.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, ховався він недовго – вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.