На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков

Благодаря СБУ 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Купянского мВС рф», грабивший украинцев под видом «обысков», сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Вражеским приспешником оказался местный житель, бывший сотрудник полиции, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.

После начала полномасштабного вторжения рф он поддержал русских окупантов и, «дождавшись» их в Купянске, присоединился к ним.

В августе 2022 года он добровольно вступил в оккупационный пункт полиции № 2, который действовал на территории временно захваченной громады.

Находясь там на «должности следователя», он фабриковал «уголовные дела» против местных жителей, чтоб их бросать в российские застенки.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом «обысков».

Во время таких «рейдов» россияне выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество.

В случае сопротивления – российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями.

Так российские каратели пытались запугать жителей региона и подавить в них сопротивление кремлевскому режиму.

Во время освобождения райцентра коллаборант пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако скрывался он недолго – уже через день после деоккупации громады сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.