На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков
Благодаря СБУ 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Купянского мВС рф», грабивший украинцев под видом «обысков», сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Влад Абдула.
Вражеским приспешником оказался местный житель, бывший сотрудник полиции, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.
После начала полномасштабного вторжения рф он поддержал русских окупантов и, «дождавшись» их в Купянске, присоединился к ним.
В августе 2022 года он добровольно вступил в оккупационный пункт полиции № 2, который действовал на территории временно захваченной громады.
Находясь там на «должности следователя», он фабриковал «уголовные дела» против местных жителей, чтоб их бросать в российские застенки.
Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом «обысков».
Во время таких «рейдов» россияне выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество.
В случае сопротивления – российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями.
Так российские каратели пытались запугать жителей региона и подавить в них сопротивление кремлевскому режиму.
Во время освобождения райцентра коллаборант пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако скрывался он недолго – уже через день после деоккупации громады сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря СБУ 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Купянского мВС рф», грабивший украинцев под видом «обысков», сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Влад Абдула.".