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На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков

Происшествия 16:33   27.09.2023
Оксана Якушко
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков

Благодаря СБУ 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Купянского мВС рф», грабивший украинцев под видом «обысков», сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Вражеским приспешником оказался местный житель, бывший сотрудник полиции, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.

После начала полномасштабного вторжения рф он поддержал русских окупантов и, «дождавшись» их в Купянске, присоединился к ним.

В августе 2022 года он добровольно вступил в оккупационный пункт полиции № 2, который действовал на территории временно захваченной громады.

Находясь там на «должности следователя», он фабриковал «уголовные дела» против местных жителей, чтоб их бросать в российские застенки.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом «обысков».

Во время таких «рейдов» россияне выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество.
В случае сопротивления – российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями.

Так российские каратели пытались запугать жителей региона и подавить в них сопротивление кремлевскому режиму.

Во время освобождения райцентра коллаборант пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако скрывался он недолго – уже через день после деоккупации громады сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря СБУ 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Купянского мВС рф», грабивший украинцев под видом «обысков», сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Влад Абдула.".