На Харківщині чоловік вдруге за рік сів за кермо напідпитку й пропонував хабар

П’яного водія, який пропонував поліцейським 5 тисяч гривень, а коли ті відмовилися, почав «підвищувати ставки», судитимуть на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, 26 серпня у місті Первомайський патрульні зупинили автомобіль «Skoda Octavia», за кермом якого перебував п’яний водій, що підтверджувалось характерним запахом, порушенням координації рухів і мови. Чоловік і сам підтвердив, що знаходиться напідпитку.

Копи встановили, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння не вперше: у березні цього року його визнали винним за ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП та наклали штраф з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Аби уникнути відповідальності, водій став пропонувати патрульним гроші. Він запропонував п’ять тисяч гривень, а коли ті відмовилися, став підвищувати «ставки» спочатку до десяти, а потім і до двадцяти тисяч гривень.

Патрульні відмовились від хабаря і викликали слідчих.

42-річного чоловіка обвинувачують за фактом пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ).