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На Харківщині чоловік вдруге за рік сів за кермо напідпитку й пропонував хабар

Суспільство 12:52   27.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік вдруге за рік сів за кермо напідпитку й пропонував хабар Фото: Харківська обласна прокуратура

П’яного водія, який пропонував поліцейським 5 тисяч гривень, а коли ті відмовилися, почав «підвищувати ставки», судитимуть на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, 26 серпня у місті Первомайський патрульні зупинили автомобіль «Skoda Octavia», за кермом якого перебував п’яний водій, що підтверджувалось характерним запахом, порушенням координації рухів і мови. Чоловік і сам підтвердив, що знаходиться напідпитку.

Копи встановили, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння не вперше: у березні цього року його визнали винним за ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП та наклали штраф з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Аби уникнути відповідальності, водій став пропонувати патрульним гроші. Він запропонував п’ять тисяч гривень, а коли ті відмовилися, став підвищувати «ставки» спочатку до десяти, а потім і до двадцяти тисяч гривень.

Патрульні відмовились від хабаря і викликали слідчих.

42-річного чоловіка обвинувачують за фактом пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ).

Читайте також: У Харкові спіймали за кермом п’яного, якого суд уже позбавив прав

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’яного водія, який пропонував поліцейським 5 тисяч гривень, а коли ті відмовилися, почав «підвищувати ставки», судитимуть на Харківщині.".