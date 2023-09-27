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На Харьковщине мужчина второй раз за год сел за руль пьяным и предлагал взятку

Общество 12:52   27.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина второй раз за год сел за руль пьяным и предлагал взятку Фото: Харьковская областная прокуратура

Пьяного водителя, предлагавшего полицейским 5 тысяч гривен, а когда те отказались, начал «повышать ставки», будут судить на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 26 августа в городе Первомайский патрульные остановили автомобиль «Skoda Octavia», за рулем которого находился пьяный водитель, что подтверждалось характерным запахом, нарушением координации движений и речи. Мужчина и сам подтвердил, что находится под хмельком.

Копы установили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения не впервые: в марте этого года он был признан виновным по ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, на него наложили штраф с лишением права управления транспортными средствами на год.

Чтобы избежать ответственности, водитель стал предлагать патрульным деньги. Он «давал» пять тысяч гривен, а когда копы отказались, стал повышать «ставки» сначала до десяти, а потом и до двадцати тысяч гривен.

Патрульные отказались от взятки и вызвали следователей.

42-летний мужчина обвиняется по факту предложения предоставить неправомерную выгоду должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пьяного водителя, предлагавшего полицейским 5 тысяч гривен, а когда те отказались, начал «повышать ставки», будут судить на Харьковщине.".