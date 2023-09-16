В Харькове поймали за рулем пьяного, которого суд уже лишил прав
Правила движения на проспекте Гагарина в Харькове нарушал водитель, у которого алкоголь в крови в 10 раз превышал норму.
«Днем на проспекте Гагарина патрульные остановили авто BMW за нарушение ПДД. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager», результат которого составил 2,17 промилле, что превысило допустимую норму более чем в 10 раз. При проверке документов инспекторы установили, что водитель судом был лишен права управления транспортными средствами. Также в течение года он был привлечен к ответственности за аналогичные правонарушения», — сообщила пресс-служба Патрульной полиция Харьковской области.
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Водителя-нарушителя остановили в Харькове 15 сентября. На него составили два админпротокола — за пьяное вождение и повторное в течение года управление автомобилем без прав.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 16:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правила движения на проспекте Гагарина в Харькове нарушал водитель, у которого алкоголь в крови в 10 раз превышал норму".