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В Харькове поймали за рулем пьяного, которого суд уже лишил прав

Происшествия 16:39   16.09.2023
Оксана Горун
В Харькове поймали за рулем пьяного, которого суд уже лишил прав

Правила движения на проспекте Гагарина в Харькове нарушал водитель, у которого алкоголь в крови в 10 раз превышал норму.

«Днем на проспекте Гагарина патрульные остановили авто BMW за нарушение ПДД. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager», результат которого составил 2,17 промилле, что превысило допустимую норму более чем в 10 раз. При проверке документов инспекторы установили, что водитель судом был лишен права управления транспортными средствами. Также в течение года он был привлечен к ответственности за аналогичные правонарушения», — сообщила пресс-служба Патрульной полиция Харьковской области.

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Водителя-нарушителя остановили в Харькове 15 сентября. На него составили два админпротокола — за пьяное вождение и повторное в течение года управление автомобилем без прав.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 16:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правила движения на проспекте Гагарина в Харькове нарушал водитель, у которого алкоголь в крови в 10 раз превышал норму".