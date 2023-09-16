У Харкові спіймали за кермом п’яного, якого суд уже позбавив прав
Правила руху на проспекті Гагаріна у Харкові порушував водій, у якого алкоголь у крові в 10 разів перевищував норму.
“Вдень, на проспекті Гагаріна патрульні зупинили авто BMW за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,17 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 10 разів. При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами. Також впродовж року він притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.
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Водія-порушника зупинили в Харкові 15 вересня. На нього склали два адмінпротоколи – за п’яне водіння та повторне протягом року керування автомобілем без прав.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 16:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правила руху на проспекті Гагаріна у Харкові порушував водій, у якого алкоголь у крові в 10 разів перевищував норму".