У Харкові спіймали за кермом п’яного, якого суд уже позбавив прав

Правила руху на проспекті Гагаріна у Харкові порушував водій, у якого алкоголь у крові в 10 разів перевищував норму.

“Вдень, на проспекті Гагаріна патрульні зупинили авто BMW за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,17 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 10 разів. При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами. Також впродовж року він притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Водія-порушника зупинили в Харкові 15 вересня. На нього склали два адмінпротоколи – за п’яне водіння та повторне протягом року керування автомобілем без прав.