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Прорив ЗСУ на півдні: ISW повідомив, що відбувається в районі Вербового

Події 09:08   28.09.2023
Оксана Горун
Прорив ЗСУ на півдні: ISW повідомив, що відбувається в районі Вербового

ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від села Вербове. Росіяни залишили позиції на лінії довжиною близько 1 км. На місці помічено українську техніку та піхоту.

“27 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). На кадрах з геолокацією, опублікованих 26 вересня, видно, як російський безпілотник завдає ударів по українській піхоті в окопах на захід від Вербового, а використання Росією безпілотників для ураження цих українських сил вказує на те, що російські сили, швидше за все, більше не присутні на лінії окопів завдовжки приблизно один кілометр на захід від Вербового”, – повідомив Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні.

Аналітики зазначили, що аналізувати ситуацію в районі основного удару ЗСУ є проблематичним. Так звані російські “військкори” скупо коментують події.

“Російський інформаційний простір останнім часом неохоче обговорює операції російських військ у західній частині Запорізької області, оскільки російська спільнота військових блогерів знизила свою критику на адресу російського ведення війни на цій ділянці фронту після повстання фінансиста групи “Вагнера” ​​Євгена Пригожина. ISW продовжить адаптацію до нового інформаційного простору”, – пояснили в ISW.

При цьому представники місцевої окупаційної адміністрації повідомляли про атаку “мінімум чотирьох рот” ЗСУ, значну кількість техніки та потужний артобстріл.

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“Командувач Таврійської групи військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому оперативному напрямку “будуть хороші новини”, і зазначив, що українські війська впевнено просуваються, але додаткової інформації не надав”, – наголосили в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від села Вербове. Росіяни залишили позиції на лінії довжиною близько 1 км. На місці помічено українську техніку та піхоту".