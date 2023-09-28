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Прорыв ВСУ на юге: ISW сообщил, что происходит в районе Вербового

Мир 09:08   28.09.2023
Оксана Горун
Прорыв ВСУ на юге: ISW сообщил, что происходит в районе Вербового Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ вышли на линию окопов западнее села Вербовое. Россияне покинули позиции на линии длиной около 1 км. На месте замечена украинская техника и пехота.

«27 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и вышли на линию окопов западнее Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова). На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 сентября, видно, как российский беспилотник наносит удары по украинской пехоте в окопах к западу от Вербового, а использование Россией беспилотников для поражения этих украинских сил указывает на то, что российские силы, скорее всего, больше не присутствуют на линии окопов длиной примерно в один километр к западу от Вербового», — сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

Аналитики отметили, что анализировать ситуацию в районе основного удара ВСУ проблематично. Так называемые российские «военкоры» скупо комментируют события.

«Российское информационное пространство в последнее время неохотно обсуждает операции российских войск в западной части Запорожской области, поскольку российское сообщество военных блогеров снизило свою критику в адрес российского ведения войны на этом участке фронта после восстания финансиста группы «Вагнера» Евгения Пригожина. ISW продолжит адаптироваться к новому информационному пространству», — пояснили в ISW.

При этом представители местной оккупационной администрации сообщали об атаке «минимум четырех рот» ВСУ, значительного количества техники и мощном артобстреле.

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«Командующий Таврийской группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском оперативном направлении «будут хорошие новости», и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но дополнительной информации не предоставил», — подчеркнули в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 09:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ вышли на линию окопов западнее села Вербовое. Россияне покинули позиции на линии длиной около 1 км. На месте замечена украинская техника и пехота".