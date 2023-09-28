Прорыв ВСУ на юге: ISW сообщил, что происходит в районе Вербового

ВСУ вышли на линию окопов западнее села Вербовое. Россияне покинули позиции на линии длиной около 1 км. На месте замечена украинская техника и пехота.

«27 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и вышли на линию окопов западнее Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова). На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 сентября, видно, как российский беспилотник наносит удары по украинской пехоте в окопах к западу от Вербового, а использование Россией беспилотников для поражения этих украинских сил указывает на то, что российские силы, скорее всего, больше не присутствуют на линии окопов длиной примерно в один километр к западу от Вербового», — сообщил Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке.

Аналитики отметили, что анализировать ситуацию в районе основного удара ВСУ проблематично. Так называемые российские «военкоры» скупо комментируют события.

«Российское информационное пространство в последнее время неохотно обсуждает операции российских войск в западной части Запорожской области, поскольку российское сообщество военных блогеров снизило свою критику в адрес российского ведения войны на этом участке фронта после восстания финансиста группы «Вагнера» Евгения Пригожина. ISW продолжит адаптироваться к новому информационному пространству», — пояснили в ISW.

При этом представители местной оккупационной администрации сообщали об атаке «минимум четырех рот» ВСУ, значительного количества техники и мощном артобстреле.

«Командующий Таврийской группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском оперативном направлении «будут хорошие новости», и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но дополнительной информации не предоставил», — подчеркнули в Институте изучения войны.