Річницю деокупації відзначає прифронтова Ківшарівка на Харківщині (відео)

28 вересня 2022 року українські військові підняли український прапор над селищем Ківшарівка Куп’янського району Харківської області, яке сім місяців перебувало в окупації.

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін упевнений, що рік тому селище, по якому окупанти продовжують завдавати ударів, звільнили остаточно і назавжди.

“Щиро вітаємо всіх мешканців селища з річницею. Бажаємо, щоб якнайшвидше настала наша перемога, і в українських оселях завжди панували мир, злагода, добробут і достаток. Нехай надихають на добрі справи подвиги героїв-визволителів!” – пише Беседін.

Відео: Андрій Беседін

Нагадаємо, що Ківшарівка – серед населених пунктів Куп’янського району, з яких 9 серпня було оголошено обов’язкову евакуацію.

Також нагадаємо, 27 вересня у Куп’янській громаді відзначили річницю звільнення від окупантів селища Куп’янськ-Вузловий.