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Годовщину деоккупации отмечает прифронтовая Ковшаровка на Харьковщине (видео)

Общество 19:09   28.09.2023
Елена Нагорная
Годовщину деоккупации отмечает прифронтовая Ковшаровка на Харьковщине (видео) Ковшаровка после деоккупации, фото — Kraken

28 сентября 2022 года украинские военные подняли украинский флаг над поселком Ковшаровка Купянского района Харьковской области, который семь месяцев находился в оккупации.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин уверен, что год назад поселок, по которому оккупанты продолжают наносить удары, освободили окончательно и навсегда.

«Искренне поздравляем всех жителей поселка с годовщиной. Желаем, чтобы как можно быстрее наступила наша победа, и в украинских домах всегда царили мир, согласие, благополучие и достаток. Пусть вдохновляют на добрые дела подвиги героев-освободителей!» — пишет Беседин.

Видео: Андрей Беседин

Напомним, что Ковшаровка — среди населенных пунктов Купянского района, из которых 9 августа была объявлена обязательная эвакуация.

Также напомним, 27 сентября в Купянской громаде отметили годовщину освобождения от оккупантов поселка Купянск-Узловой.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 сентября 2022 года украинские военные подняли украинский флаг над поселком Ковшаровка Купянского района Харьковской области, который семь месяцев находился в оккупации.".