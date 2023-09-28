Годовщину деоккупации отмечает прифронтовая Ковшаровка на Харьковщине (видео)

28 сентября 2022 года украинские военные подняли украинский флаг над поселком Ковшаровка Купянского района Харьковской области, который семь месяцев находился в оккупации.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин уверен, что год назад поселок, по которому оккупанты продолжают наносить удары, освободили окончательно и навсегда.

«Искренне поздравляем всех жителей поселка с годовщиной. Желаем, чтобы как можно быстрее наступила наша победа, и в украинских домах всегда царили мир, согласие, благополучие и достаток. Пусть вдохновляют на добрые дела подвиги героев-освободителей!» — пишет Беседин.

Видео: Андрей Беседин

Напомним, что Ковшаровка — среди населенных пунктов Купянского района, из которых 9 августа была объявлена обязательная эвакуация.

Также напомним, 27 сентября в Купянской громаде отметили годовщину освобождения от оккупантов поселка Купянск-Узловой.