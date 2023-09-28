У фірми через суд забирають землі поблизу «Металіста» у Харкові за 30 млн грн

У харківського підприємства через суд хочуть забрати землі біля стадіону «Металіст», які він мав забудувати до «Євро-2012».

За даними Харківської обласної прокуратури, підприємство в 2010 році придбало у власність п’ять земельних ділянок загальною площею майже 5 га для будівництва ТРЦ з офісними приміщеннями. Вартість земельних ділянок складає майже 30 мільйонів гривень.

Вказані землі знаходяться напроти стадіону «Металіст», підприємство обіцяло їх забудувати до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

«Проте підприємством порушено умови договорів купівлі-продажу землі щодо здійснення забудови земельної ділянки, поліпшення інфраструктури міста та облаштування прилеглої території в передбачені умовами договорів строки. ТОВ навіть не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що якби підприємство виконало свої обіцянки та здійснило будівництво, то гості міста та харків’яни під час чемпіонату були б повноцінно забезпечені послугами, які надавалися в ТРЦ. Це сприяло б додатковому розвитку малого та середнього бізнесу, сплати податків в належному розмірі до місцевого бюджету.

Тож прокуратура подала позов до суду в інтересах держави в особі Харківської міськради до ТОВ, щоб розірвати договір купівлі-продажу та зобов‘язати повернути земельні ділянки.