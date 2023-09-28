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У фирмы через суд забирают земли возле «Металлиста» в Харькове за 30 млн грн

Общество 13:39   28.09.2023
Виктория Яковенко
У фирмы через суд забирают земли возле «Металлиста» в Харькове за 30 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

У харьковского предприятия через суд хотят забрать земли возле стадиона «Металлист», которые он должен был застроить к «Евро-2012».

По данным Харьковской областной прокуратуры, предприятие в 2010 году приобрело в собственность пять земельных участков общей площадью около 5 га для строительства ТРЦ с офисными помещениями. Стоимость земельных участков составляет около 30 миллионов гривен.

Указанные земли находятся напротив стадиона «Металлист», предприятие обещало их застроить до проведения чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

«Однако предприятием нарушены условия договоров купли-продажи земли по осуществлению застройки земельного участка, улучшению инфраструктуры города и обустройству прилегающей территории в предусмотренные условиями договоров сроки. ООО даже не получены разрешительные документы, которые дают право на выполнение строительных работ», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что если бы предприятие выполнило свои обещания и осуществило строительство, гости города и харьковчане во время чемпионата были бы полноценно обеспечены услугами, предоставляемыми в ТРЦ. Это способствовало бы дополнительному развитию малого и среднего бизнеса, уплате налогов в должном размере в местный бюджет.

Поэтому прокуратура подала иск в суд в интересах государства в лице Харьковского горсовета ООО, чтобы расторгнуть договор купли-продажи и обязать вернуть земельные участки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У харьковского предприятия через суд хотят забрать земли возле стадиона «Металлист», которые он должен был застроить к «Евро-2012».".