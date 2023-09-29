Сотні одиниць техніки потрібні для розмінування на Харківщині

На Харківщині розмінували близько 3000 квадратних кілометрів території (300 тис. га). А необхідно розмінувати – 530 тисяч га, у тому числі – 250 тис. га сільгоспземель.

Таку статистику в етері нацмарафону озвучив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

В основному розмінування проводять “вручну” – працює близько 300 осіб із різних структур: ДСНС, поліція, військові піротехніки.

“Звичайно, що цього недостатньо, однак воєнний стан не дозволяє збільшити ці темпи. Ми постійно на зв’язку з нашим ДСНС, з міжнародними партнерами. Щоб визначити пріоритети для розмінування, а після того, звичайно, збільшити ці ресурси“, – зазначив Синєгубов.

Істотно прискорити темпи розмінування в області могла б роботизована техніка. Вона присутня в регіоні, але поки що вкрай обмеженій кількості.

“Працює близько 10 одиниць. Це справді міжнародні аналоги. Але потрібні їх сотні буквально”, – заявив начальник ХОВА.

Він зазначив, що насамперед в області розмінували критичну інфраструктуру.

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Щодо сільгоспугідь, то допомоги в їхньому “знешкодженні” чекають від міжнародних партнерів. Також сподівання покладають на держпрограми.

“Наразі розробляються програми компенсацій витрат на розмінування сільськогосподарських підприємств. Такі важелі дозволять прискорити цю роботу”, – вважає Синєгубов.