Сотни единиц техники нужны для разминирования на Харьковщине

На Харьковщине разминировали около 3000 квадратных километров территории (300 тыс. га). А необходимо разминировать — 530 тысяч, в том числе — 250 тыс. га сельхозземель.

Такую статистику озвучил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В основном разминирование проводят «вручную» — работает около 300 человек из различных структур: ГСЧС, полиция, военные пиротехники.

«Конечно, этого недостаточно, однако военное положение не позволяет увеличить эти темпы. Мы постоянно в связи с нашим ГСЧС, с международными партнерами. Чтобы определить приоритеты для разминирования, а затем, конечно, увеличить эти ресурсы», — отметил Синегубов.

Существенно ускорить темпы разминирования в области могла бы роботизированная техника. Она присутствует в регионе, но пока в крайне ограниченном количестве.

«Работает около 10 единиц. Это действительно международные аналоги. Но нужны их сотни буквально», — заявил начальник ХОВА.

Он отметил, что в первую очередь в области разминировали критическую инфраструктуру.

Читайте также: Без света до сих пор 60 населенных пунктов на Харьковщине

Что касается сельхозугодий, то помощи в их «обезвреживании» ждут от международных партнеров. Также надежды возлагают на госпрограммы.

«В настоящее время разрабатываются программы компенсаций расходов на разминирование сельскохозяйственных предприятий. Такие рычаги позволят ускорить эту работу», — считает Синегубов.