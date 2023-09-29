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Сотни единиц техники нужны для разминирования на Харьковщине

Общество 10:52   29.09.2023
Оксана Горун
Сотни единиц техники нужны для разминирования на Харьковщине Фото: telegram Олега Синегубова

На Харьковщине разминировали около 3000 квадратных километров территории (300 тыс. га). А необходимо разминировать — 530 тысяч, в том числе — 250 тыс. га сельхозземель.

Такую статистику озвучил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

В основном разминирование проводят «вручную» — работает около 300 человек из различных структур: ГСЧС, полиция, военные пиротехники.

«Конечно, этого недостаточно, однако военное положение не позволяет увеличить эти темпы. Мы постоянно в связи с нашим ГСЧС, с международными партнерами. Чтобы определить приоритеты для разминирования, а затем, конечно, увеличить эти ресурсы», — отметил Синегубов.

Существенно ускорить темпы разминирования в области могла бы роботизированная техника. Она присутствует в регионе, но пока в крайне ограниченном количестве.

«Работает около 10 единиц. Это действительно международные аналоги. Но нужны их сотни буквально», — заявил начальник ХОВА.

Он отметил, что в первую очередь в области разминировали критическую инфраструктуру.

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Что касается сельхозугодий, то помощи в их «обезвреживании» ждут от международных партнеров. Также надежды возлагают на госпрограммы.

«В настоящее время разрабатываются программы компенсаций расходов на разминирование сельскохозяйственных предприятий. Такие рычаги позволят ускорить эту работу», — считает Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разминировали около 3000 квадратных километров территории (300 тыс. га). А необходимо разминировать — 530 тысяч, в том числе — 250 тыс. га сельхозземель".