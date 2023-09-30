На Харківщині пропонують роботу в мерії та РВА

Список вакантних посад опублікувала Куп’янська районна військова адміністрація на Харківщині. Співробітники потрібні самій РВА, а також Куп’янській міськраді.

“Для відновлення роботи органів місцевого самоврядування Куп’янської міської ради Куп’янській міській військовій адміністрації потрібні спеціалісти на вакантні посади”, – повідомила пресслужба Куп’янської РВА.

Шукають співробітників та керівників у наступні підрозділи:

1. Виконавчий комітет Куп’янської міської ради:

– заступник начальника, головний спеціаліст юридичного відділу;

– начальник, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та проєктної діяльності;

– начальник, головний спеціаліст відділу власності;

– головний спеціаліст відділу організації документообігу (кадрові питання).

2. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва:

– начальник управління;

– заступник начальника управління – начальник відділу благоустрою та забезпечення життєдіяльності міста;

– заступник начальника управління – начальник відділу капітального будівництва;

– головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства.

3. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин:

– бухгалтер.

Усю інформацію про вимоги до кандидатів можна дізнатися за телефоном: (098) 941 23 00 у будні з 9:00 до 16:00.