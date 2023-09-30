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На Харківщині пропонують роботу в мерії та РВА

Суспільство 15:12   30.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині пропонують роботу в мерії та РВА

Список вакантних посад опублікувала Куп’янська районна військова адміністрація на Харківщині. Співробітники потрібні самій РВА, а також Куп’янській міськраді.

“Для відновлення роботи органів місцевого самоврядування Куп’янської міської ради Куп’янській міській військовій адміністрації потрібні спеціалісти на вакантні посади”, – повідомила пресслужба Куп’янської РВА.

Шукають співробітників та керівників у наступні підрозділи:

1. Виконавчий комітет Куп’янської міської ради:
– заступник начальника, головний спеціаліст юридичного відділу;
– начальник, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та проєктної діяльності;
– начальник, головний спеціаліст відділу власності;
– головний спеціаліст відділу організації документообігу (кадрові питання).

2. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва:
– начальник управління;
– заступник начальника управління – начальник відділу благоустрою та забезпечення життєдіяльності міста;
– заступник начальника управління – начальник відділу капітального будівництва;
– головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства.

3. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин:
– бухгалтер.

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Усю інформацію про вимоги до кандидатів можна дізнатися за телефоном: (098) 941 23 00 у будні з 9:00 до 16:00.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 15:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Список вакантних посад опублікувала Куп’янська районна військова адміністрація на Харківщині. Співробітники потрібні самій РВА, а також Куп’янській міськраді".