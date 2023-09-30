На Харьковщине предлагают работу в мэрии и РВА
Список вакантных должностей опубликовала Купянская районная военная администрация на Харьковщине. Сотрудники нужны самой РВА, а также Купянскому горсовету.
«Для возобновления работы органов местного самоуправления Купянского городского совета Купянской городской военной администрации нужны специалисты на вакантные должности», — сообщила пресс-служба Купянской РВА.
Ищут сотрудников и руководителей в следующие подразделения:
1. Исполнительный комитет Купянского городского совета:
— заместитель начальника, главный специалист юридического отдела;
— начальник, главный специалист отдела экономического развития и проектной деятельности;
— начальник, главный специалист отдела собственности;
— главный специалист отдела организации документооборота (кадровые вопросы).
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства:
— начальник управления;
— заместитель начальника управления – начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности города;
— заместитель начальника управления-начальник отдела капитального строительства;
– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства.
3. Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений:
– бухгалтер.
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Всю информацию о требованиях к кандидатам можно узнать по телефону: (098) 941 23 00 в будние дни с 9:00 до 16:00.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 15:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Список вакантных должностей опубликовала Купянская районная военная администрация на Харьковщине. Сотрудники нужны самой РВА, а также Купянскому горсовету".