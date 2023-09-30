На Харьковщине предлагают работу в мэрии и РВА

Список вакантных должностей опубликовала Купянская районная военная администрация на Харьковщине. Сотрудники нужны самой РВА, а также Купянскому горсовету.

«Для возобновления работы органов местного самоуправления Купянского городского совета Купянской городской военной администрации нужны специалисты на вакантные должности», — сообщила пресс-служба Купянской РВА.

Ищут сотрудников и руководителей в следующие подразделения:

1. Исполнительный комитет Купянского городского совета:

— заместитель начальника, главный специалист юридического отдела;

— начальник, главный специалист отдела экономического развития и проектной деятельности;

— начальник, главный специалист отдела собственности;

— главный специалист отдела организации документооборота (кадровые вопросы).

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства:

— начальник управления;

— заместитель начальника управления – начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности города;

— заместитель начальника управления-начальник отдела капитального строительства;

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства.

3. Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений:

– бухгалтер.

Всю информацию о требованиях к кандидатам можно узнать по телефону: (098) 941 23 00 в будние дни с 9:00 до 16:00.