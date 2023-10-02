Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
Наразі на місцях ранкових «прильотів» на Харківщині працюють екстрені служби.
«Станом на зараз постраждалих немає. Зараз уточнюємо місця, тому що це околиця міста Харкова, частково є і житлова там забудова, ще з’ясовуємо. За попередніми даними, руйнувань значних немає. Однак наразі повідомляти повну інформацію ще зарано», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові у проміжку з 9:00 до 9:10. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, армія РФ била по місту ракетами С-300 з території Бєлгорода.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на місцях ранкових «прильотів» на Харківщині працюють екстрені служби.".