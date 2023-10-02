Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Сейчас на местах утренних «прилетов» на Харьковщине работают экстренные службы.
«По состоянию на данный момент пострадавших нет. Сейчас уточняем места, потому что это окрестность города Харькова, частично есть и жилая застройка, еще выясняем. По предварительным данным, разрушений значительных нет. Однако пока сообщать полную информацию еще рано», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове в промежутке с 9:00 до 9:10. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, армия РФ избивала по городу ракетами С-300 с территории Белгорода.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на местах утренних «прилетов» на Харьковщине работают экстренные службы.".