Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
Директор харківського підприємства, яке виробляє промислове обладнання, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив тісно співпрацювати з росіянином, власником компанії, розташованої в Москві, повідомила Харківська обласна прокуратура .
Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин змовилися і розробили «схему».
Харківський ділок замовляв у російської фірми товари через підставних турецьких підприємців ніби ця продукція вироблена у Туреччині.
При цьому гроші надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету рф.
Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.
Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.
Читайте також: Поліціянт із Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
Новини за темою:
Ви читали новину: «Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор харківського підприємства, яке виробляє промислове обладнання, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив тісно співпрацювати з росіянином, власником компанії, розташованої в Москві, повідомила Харківська обласна прокуратура .".