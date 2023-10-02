Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення

Директор харківського підприємства, яке виробляє промислове обладнання, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив тісно співпрацювати з росіянином, власником компанії, розташованої в Москві, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин змовилися і розробили «схему».

Харківський ділок замовляв у російської фірми товари через підставних турецьких підприємців ніби ця продукція вироблена у Туреччині.

При цьому гроші надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету рф.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.