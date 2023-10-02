Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення

Події 13:38   02.10.2023
Оксана Якушко
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення

Директор харківського підприємства, яке виробляє промислове обладнання, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив тісно співпрацювати з росіянином, власником компанії, розташованої в Москві, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин змовилися і розробили «схему».

Харківський ділок замовляв у російської фірми товари через підставних турецьких підприємців ніби ця продукція вироблена у Туреччині.

При цьому гроші надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету рф.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Читайте також: Поліціянт із Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення
02.10.2023, 13:38
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
Ворожий снаряд знешкодили на Куп’янському напрямку: момент вибуху
02.10.2023, 13:33
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
Ворог обстріляв село на Харківщині: зафіксовані щонайменше 18 ударів (фото)
02.10.2023, 13:07
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
Де вигідніше купувати овочі в Харкові: ціни на ринках і в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
Синєгубов повідомив подробиці ракетної атаки по околиці Харкова
02.10.2023, 11:47
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
Під Харковом військові відбили територію у ворога, щоб полагодити водогін
02.10.2023, 13:03

Новини за темою:

07:53
Харківський бізнесмен друг Кернеса Фукс сказав, як пройшов кордон без позначки
16:51
Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»
13:39
На Харківщині бізнесмен розселяв і годував військових рф – прокуратура
17:49
Бізнесмен із Великобританії плете маскувальні сітки в Харкові (сюжет)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Судитимуть харківського ділка, який співпрацював із росіянами після вторгнення»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор харківського підприємства, яке виробляє промислове обладнання, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив тісно співпрацювати з росіянином, власником компанії, розташованої в Москві, повідомила Харківська обласна прокуратура .".