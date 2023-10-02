Будут судить харьковского дельца, сотрудничавшего с россиянами после вторжения
Директор харьковского предприятия, производящего промышленое оборудование, даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, продолжил тесно сотрудничать с россиянином, владельцем компании, расположенной в Москве, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Чтобы замаскировать нелегальную деятельность, харьковчанин и россиянин сговорились и разработали «схему».
Харьковский делец заказывал у российской фирмы товары через подставных турецких предпринимателей, словно эта продукция произведенная в Турции.
При этом деньги поступали на счет московской компании, уплачивающей налоги в бюджет рф.
Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего директора ООО по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Предпринимателя будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор харьковского предприятия, производящего промышленое оборудование, даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, продолжил тесно сотрудничать с россиянином, владельцем компании, расположенной в Москве, сообщила Харьковская областная прокуратура.".