Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🔴

Будут судить харьковского дельца, сотрудничавшего с россиянами после вторжения

Происшествия 13:38   02.10.2023
Оксана Якушко
Будут судить харьковского дельца, сотрудничавшего с россиянами после вторжения

Директор харьковского предприятия, производящего промышленое оборудование, даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, продолжил тесно сотрудничать с россиянином, владельцем компании, расположенной в Москве, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Чтобы замаскировать нелегальную деятельность, харьковчанин и россиянин сговорились и разработали «схему».

Харьковский делец заказывал у российской фирмы товары через подставных турецких предпринимателей, словно эта продукция произведенная в Турции.

При этом деньги поступали на счет московской компании, уплачивающей налоги в бюджет рф.

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего директора ООО по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Предпринимателя будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова.

Читайте также: Полицейский с Харьковщины забрал авто коллеги, чтобы превратить в Z-мобиль

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
В Харькове за месяц ликвидировали более 330 аварий на водоводах
02.10.2023, 13:52

Новости по теме:

07:53
Харьковский бизнесмен друг Кернеса Фукс сказал, как прошел границу без отметки
16:51
Для предпринимателей Харьковщины обновили номера телефонов «горячей линии»
13:39
В Харьковской области бизнесмен расселял и кормил военных рф – прокуратура
17:49
Бизнесмен из Великобритании плетет маскировочные сетки в Харькове (сюжет)
12:01
Подозреваемых в похищении харьковского бизнесмена отправили под домашний арест

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Будут судить харьковского дельца, сотрудничавшего с россиянами после вторжения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор харьковского предприятия, производящего промышленое оборудование, даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, продолжил тесно сотрудничать с россиянином, владельцем компании, расположенной в Москве, сообщила Харьковская областная прокуратура.".