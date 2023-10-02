Будут судить харьковского дельца, сотрудничавшего с россиянами после вторжения

Директор харьковского предприятия, производящего промышленое оборудование, даже после полномасштабного вторжения рф в Украину, продолжил тесно сотрудничать с россиянином, владельцем компании, расположенной в Москве, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Чтобы замаскировать нелегальную деятельность, харьковчанин и россиянин сговорились и разработали «схему».

Харьковский делец заказывал у российской фирмы товары через подставных турецких предпринимателей, словно эта продукция произведенная в Турции.

При этом деньги поступали на счет московской компании, уплачивающей налоги в бюджет рф.

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего директора ООО по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Предпринимателя будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова.