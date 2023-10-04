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Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”

Події 08:18   04.10.2023
Оксана Горун
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”

Бої в районі Роботиного та Вербового йдуть “зі змінним успіхом”. У той самий час противник на південному фронті перекидає резерви на Токмацький напрямок, знімаючи їх з іншого цілком перспективного для дій Сил оборони – Бердянського.

“Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися 3 жовтня”, – повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на російські джерела в ISW повідомили, що окупанти за ніч з 2 на 3 жовтня просунулися на кількасот метрів у районі Вербового.

Роботино та Вербове на карті ISW
Ілюстрація: мапа ISW

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець підтверджує окремі успішні контратаки ворога у цьому районі.

“На Токмацькому напрямку тривають ближні бої в районі вклинювання передових підрозділів ЗСУ в першу позицію головного рубежу оборони противника між Новопрокопівкою та Вербовим. Противник прагне за будь-яку ціну звузити це вклинювання. В останні два дні він був змушений перейти від флангових ударів до лобових спроб відтіснити підрозділи з “вершини” вклинювання… Зокрема, в районі с.Новопрокопівка (на північний схід від цього н.п.) підрозділи 71-го мотострілецького полку (мсп) 42-ї мотострілецької дивізії (мсд) 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника контратакували наші передові підрозділи та змогли просунутися у вказаному напрямку приблизно на 300 м. Таким чином, знявши безпосередню загрозу швидкої втрати свого контролю за північною частиною села Вербове (ймовірно підрозділи 247-го десантно-штурмового полку (дшп), 7-ї десантно-штурмової дивізії (дшд), за підтримки 387-го мсп ТрВ, зуміли звузити вклинення ЗСУ на 400 м”, – поінформував Машовець.

Новопрокопування та Вербове на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

Водночас він звернув увагу й на успішні дії ЗСУ, а також – важливі деталі подій, які можуть вплинути на ситуацію на іншому напрямку південного фронту.

“Передові підрозділи ЗСУ на північний захід від цього н.п. (Вербового – Ред.), атакувавши передові позиції 108-го дшп цієї ж дивізії, змусили противника відійти на 250 метрів у південно-східному напрямку. Західніше с. Роботине передові підрозділи ЗСУ зуміли повністю зупинити атаки противника (ймовірно 104-й дшп 76-й дшд) і навіть просунутися в бік с.Копані на 300 м. Загалом, також варто відзначити ще одну подію. Командування противника готує підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) зі складу 58-ї загальновійськової армії (ОВА) до переміщення з Бердянського на Токмацький напрямок”, – зазначив військовий оглядач.

На Бердянському напрямку, на думку Машовця, противник має як мінімум два приводи для занепокоєння: “Оперативна пауза” в активних діях передових підрозділів ЗСУ, яка підозріло довго затягнулася. При тому, що ударне угруповання ЗСУ на цьому напрямку не лише не зменшилося, а й суттєво збільшилося (чого ворожа розвідка не могла не помітити). І, м’яко кажучи, не зовсім зручне для нього “накреслення” лінії бойового зіткнення на цьому напрямку, що, власне, й викликає в командування противника спорадичні спроби атакувати цілу низку ділянок, щоб це виправити”.

Бердянське напрямок на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бої в районі Роботиного та Вербового йдуть “зі змінним успіхом”. У той самий час противник на південному фронті перекидає резерви на Токмацький напрямок, знімаючи їх з іншого цілком перспективного для дій Сил оборони – Бердянського".