Что происходит на южном фронте: данные ISW и «Информационного сопротивления»

Бои в районе Работино и Вербового идут «с переменным успехом». В то же время противник на южном фронте перекидывает резервы на Токмакское направление, снимая их с другого вполне перспективного для действий Сил обороны направления — Бердянского.

«Украинские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись 3 октября», — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на российские источники в ISW сообщили, что оккупанты за ночь со 2 на 3 октября продвинулись на несколько сотен метров в районе Вербового.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец подтверждает отдельные успешные контратаки врага в этом районе.

«На Токмакском направлении продолжаются ближние бои в районе вклинения передовых подразделений ВСУ в первую позицию главного рубежа обороны противника между Новопрокоповкой и Вербовым. Противник стремится любой ценой сузить это вклинение. В последние два дня он был вынужден перейти от фланговых ударов к лобовым попыткам оттеснить передовые украинские подразделения с «вершины» вклинения… В частности, в районе с.Новопрокоповка (северо-восточнее этого н.п.) подразделения 71-го мотострелкового полка (мсп) 42-й мотострелковой дивизии (мсд) 58-й общевойсковой армии (ОВА) противника контратаковали наши передовые подразделения и смогли продвинуться в указанном направлении примерно на 300 м. Таким образом, сняв непосредственную угрозу скорой потери своего контроля за северной частью села. Также, западнее с.Вербовое (вероятно подразделения 247-го десантно-штурмового полка (дшп), 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), при поддержке 387-го мсп ТрВ, сумели сузить вклинение ВСУ на 400 м», — проинформировал Машовец.

В то же время он обратил внимание и на успешные действия ВСУ, а также — важные детали событий, которые могут повлиять на ситуацию на другом направлении южного фронта.

«Передовые подразделения ВСУ северо-западнее этого н.п. (Вербового — Ред.), атаковав передовые позиции 108-го дшп этой же дивизии, заставили противника отойти на 250 метров в юго-восточном направлении. Западнее с. Работино передовые подразделения ВСУ сумели полностью остановить атаки противника (вероятно 104-й дшп 76-й дшд) и даже продвинуться в сторону с. Копани на 300 м. В целом, также стоит отметить еще одно событие. Командование противника готовит подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 58-й общевойсковой армии (ОВА) к перемещению с Бердянского на Токмакское направление», — отметил военный обозреватель.

На Бердянском направлении, по мнению Машовца, у противника есть как минимум два повода для беспокойства: «Оперативная пауза» в активных действиях передовых подразделений ВСУ, подозрительно долго затянувшаяся. При том, что ударная группировка ВСУ на этом направлении не только не уменьшилась, но и существенно увеличилась (чего враждебная разведка не могла не заметить). И, мягко говоря, не совсем удобное для него «начертание» линии боевого столкновения на этом направлении, что, собственно, и вызывает у командования противника спорадические попытки атаковать на целом ряде участков, чтобы это исправить».