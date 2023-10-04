Роззброїли поліцію на блокпості в Харкові: Буданов висловився щодо кракенівців

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав неприпустимою поведінку бійців спецпідрозділу Kraken, які на блокпості на виїзді з Харкова поклали обличчям у землю та роззброїли правоохоронців, вимагаючи припинити перевірки їхніх авто.

“Моя думка щодо інциденту на блокпості в Харкові дуже проста: усі представники силових структур повинні керуватися законами та присягою. Знати і поважати права та обовʼязки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки — це аксіома. І розвідники, і поліцейські є невідʼємними складовими Сил безпеки та оборони України. У нас усіх один ворог — Росія, і лише наша наполеглива спільна робота здатна забезпечити успіх у важкій боротьбі за свободу української нації. Звісно, такі історії, як у Харкові, жодної користі не несуть. Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент, такі випадки неприпустимі”, – сказав Буданов у коментарі виданню “Бабель”.

Також він додав, що конфронтація між своїми – це шлях у прірву.

Нагадаємо, 1 жовтня у соцмережах поширилося відео з одного з блокпостів. На ньому група озброєних чоловіків змусила правоохоронців лягти на землю та відкинути зброю. Після цього один із нападників заявив, що військових з частини А0458 (спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken) на блокпостах безпідставно зупиняють та перевіряють. Чоловік вимагав припинити такі огляди.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика

“Хто старший? 0458 машини зупиняєте, а вони кажуть “А-0-4-5-8”. Почули? Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли. Щоб ви перевіряли, щоб ніяка ДРГ сюди не зайшла. Ви повинні нам допомагати, а не шукати в нас ворогів. Почули? Ми тренуємось, бо завтра ми йдемо на “бойовку”, і мої хлопці повинні вміти захищати і вас, і нас. Щоб такого тут більше не було. На кожному блокпосту! Я тобі сказав! Ми ГУРівці!” – сказав він.

Виданню “Цензор” представники Kraken прокоментували, що правоохоронці нібито отримали наказ від свого начальства зупиняти машини частини А0458.

У Нацполіції розповіли, що конфлікт стався 29 вересня близько 15:00. На блокпості на виїзді з Харкова перебували поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та представник військової служби правопорядку. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.