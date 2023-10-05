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Масове вбивство на Харківщині. Загиблих уже 50 осіб – міністр Клименко

Події 17:30   05.10.2023
Оксана Якушко
Масове вбивство на Харківщині. Загиблих уже 50 осіб – міністр Клименко

Серед загиблих – 6-річна дівчинка, яка була в епіцентрі російської ракетної атаки у селі Гроза на Харківщині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у телемарафоні.

«У магазині знаходилися місцеві мешканці. Також місцеві мешканці знаходилися безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Усього на території цього об’єкту перебувало близько 60 осіб. На зараз 50 осіб загинуло, серед них одна дитина 6 років, це дівчинка, 7 осіб отримали тяжкі поранення. Вони всі зараз знаходяться на операційних столах. На даний момент ми ідентифікували 29 тіл», – розповів Клименко.

Усі інші тіла направлені до медичних і експертних закладів Харкова. Наразі на місці працюють 150 поліцейських, 75 працівників ДСНС та 60 медиків.

«У цьому селі Гроза проживало 330 мешканців, якраз із кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них дитина 6 років.

Читайте також: Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед загиблих – 6-річна дівчинка, яка була в епіцентрі російської ракетної атаки у селі Гроза на Харківщині.".