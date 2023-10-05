Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко

Среди погибших – 6-летняя девочка, которая была в эпицентре российской ракетной атаки в селе Гроза Харьковской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телемарафоне.

«В магазине находились местные жители. Также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки по умершему односельчанину. Всего на территории этого объекта находились около 60 человек. В настоящее время 50 человек погибли, среди них один ребенок 6 лет, это девочка, 7 человек получили тяжелые ранения. Они все сейчас находятся на операционных столах. На данный момент мы идентифицировали 29 тел», – рассказал Клименко.

Все остальные тела направлены в медицинские и экспертные учреждения Харькова. В настоящее время на месте работают 150 полицейских, 75 работников ГСЧС и 60 медиков.

«В этом селе Гроза проживало 330 жителей, как раз из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде», — отметил Клименко.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них ребенок 6 лет.