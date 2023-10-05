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Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко

Происшествия 17:30   05.10.2023
Оксана Якушко
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко

Среди погибших – 6-летняя девочка, которая была в эпицентре российской ракетной атаки в селе Гроза Харьковской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телемарафоне.

«В магазине находились местные жители. Также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки по умершему односельчанину. Всего на территории этого объекта находились около 60 человек. В настоящее время 50 человек погибли, среди них один ребенок 6 лет, это девочка, 7 человек получили тяжелые ранения. Они все сейчас находятся на операционных столах. На данный момент мы идентифицировали 29 тел», – рассказал Клименко.

Все остальные тела направлены в медицинские и экспертные учреждения Харькова. В настоящее время на месте работают 150 полицейских, 75 работников ГСЧС и 60 медиков.

«В этом селе Гроза проживало 330 жителей, как раз из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде», — отметил Клименко.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Из-под завалов извлечены тела 49 погибших людей, среди них ребенок 6 лет.

Читайте также: Массовое убийство на Харьковщине. РФ била по селу во время поминального обеда

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди погибших – 6-летняя девочка, которая была в эпицентре российской ракетной атаки в селе Гроза Харьковской области.".