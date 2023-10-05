Не вірять у ППО: в російському селі біля кордону Харківщини полюють на дрони

Жителі російського села Чураєво (неподалік кордону з Харківщиною – в районі Вовчанська) перестали сподіватися на те, що їх захистить ППО “другої армії світу”, й утворили народну дружину.

Відео трьох “народних дружинників” із села Чураєво опублікували місцеві бєлгородські телеграм-канали.

“Народні ППОшники” представилися “простими мужиками із села Чураєво Бєлгородської області”.

“Наша народна дружина патрулює вулиці та в разі атаки українських дронів займається їх “перебиттям”, – заявили громадяни РФ, які вважають, що їх атакують “українські дрони”.

Своїх земляків вони закликали: “стріляйте по дронах із вікон, звідки хочете”. Що трапилося із системою ППО в Бєлгородській області, “дружинники” не уточнили. Як і не повідомили, чи прилітали до їхнього села “українські дрони” до 24 лютого 2022 року.