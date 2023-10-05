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Не вірять у ППО: в російському селі біля кордону Харківщини полюють на дрони

Світ 12:05   05.10.2023
Оксана Горун
Не вірять у ППО: в російському селі біля кордону Харківщини полюють на дрони

Жителі російського села Чураєво (неподалік кордону з Харківщиною – в районі Вовчанська) перестали сподіватися на те, що їх захистить ППО “другої армії світу”, й утворили народну дружину.

Відео трьох “народних дружинників” із села Чураєво опублікували місцеві бєлгородські телеграм-канали.

“Народні ППОшники” представилися “простими мужиками із села Чураєво Бєлгородської області”.

“Наша народна дружина патрулює вулиці та в разі атаки українських дронів займається їх “перебиттям”, – заявили громадяни РФ, які вважають, що їх атакують “українські дрони”.

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Своїх земляків вони закликали: “стріляйте по дронах із вікон, звідки хочете”. Що трапилося із системою ППО в Бєлгородській області, “дружинники” не уточнили. Як і не повідомили, чи прилітали до їхнього села “українські дрони” до 24 лютого 2022 року.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі російського села Чураєво (неподалік кордону з Харківщиною – в районі Вовчанська) перестали сподіватися на те, що їх захистить ППО “другої армії світу”, й утворили народну дружину".