Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)

Легіон “Свобода Росії” поінформував, що здійснив рейд до Бєлгородської області.

“Штурмгрупи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ Легіону напередодні провели тактичну операцію на Бєлгородщині. Усі поставлені завдання — виконані, всі легіонери повернулися живими та здоровими. Сподобалося, прийдемо ще. Втрати противника: пораненими – 13, убитими – 5”, – поінформували в телеграмі легіону.

Легіонери також опублікували відео, що підтверджує їхню успішну диверсійну діяльність у РФ.