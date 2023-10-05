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Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)

Події 09:33   05.10.2023
Оксана Горун
Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)

Легіон “Свобода Росії” поінформував, що здійснив рейд до Бєлгородської області.

“Штурмгрупи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ Легіону напередодні провели тактичну операцію на Бєлгородщині. Усі поставлені завдання — виконані, всі легіонери повернулися живими та здоровими. Сподобалося, прийдемо ще. Втрати противника: пораненими – 13, убитими – 5”, – поінформували в телеграмі легіону.

Легіонери також опублікували відео, що підтверджує їхню успішну диверсійну діяльність у РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 09:33;

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