Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)
Легіон “Свобода Росії” поінформував, що здійснив рейд до Бєлгородської області.
“Штурмгрупи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ Легіону напередодні провели тактичну операцію на Бєлгородщині. Усі поставлені завдання — виконані, всі легіонери повернулися живими та здоровими. Сподобалося, прийдемо ще. Втрати противника: пораненими – 13, убитими – 5”, – поінформували в телеграмі легіону.
Легіонери також опублікували відео, що підтверджує їхню успішну диверсійну діяльність у РФ.
Читайте також: Можлива операція зі знищення С-300, якими “кошмарять” Харків – експерт
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рейд до області РФ, що межує з Харківщиною: окупанти зазнали втрат (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легіон “Свобода Росії” поінформував, що здійснив рейд до Бєлгородської області".