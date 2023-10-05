Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)
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Легион «Свобода России» проинформировал, что совершил рейд в Белгородскую область.
«Штурмгруппы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона накануне провели тактическую операцию на Белгородщине. Все поставленные задачи — выполнены, все легионеры вернулись живыми и здоровыми. Понравилось, придем еще. Потери противника: ранеными — 13, убитыми — 5», — проинформировали в telegram легиона.
Легионеры также опубликовали видео, подтверждающее их успешную диверсионную деятельность в РФ.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» проинформировал, что совершил рейд в Белгородскую область".