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Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)

Мир 09:33   05.10.2023
Оксана Горун
Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео) Фото: скриншот

Легион «Свобода России» проинформировал, что совершил рейд в Белгородскую область.

«Штурмгруппы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона накануне провели тактическую операцию на Белгородщине. Все поставленные задачи — выполнены, все легионеры вернулись живыми и здоровыми. Понравилось, придем еще. Потери противника: ранеными — 13, убитыми — 5», — проинформировали в telegram легиона.

Легионеры также опубликовали видео, подтверждающее их успешную диверсионную деятельность в РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легион «Свобода России» проинформировал, что совершил рейд в Белгородскую область".