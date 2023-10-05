Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🟢

Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны

Мир 12:05   05.10.2023
Оксана Горун
Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны Фото: коллаж

Жители российского села Чураево (неподалеку от границы с Харьковщиной — в районе Волчанска) перестали надеяться в то, что их защитит ПВО «второй армии мира», и образовали народную дружину.

Видео трех «народных дружинников» из села Чураево опубликовали местные белгородские telegram-каналы.

«Народные ПВОшники» представились «простыми мужиками из села Чураево Белгородской области».

«Наша народная дружина патрулирует улицы и в случае атаки украинских дронов занимается их «перебитием», — заявили граждане РФ, считающие, что их атакуют «украинские дроны».

Читайте также: Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)

Своих земляков они призвали: «стреляйте по дронам из окон, откуда хотите». Что случилось с системой ПВО в Белгородской области, «дружинники» не уточнили. Как и не сообщили, прилетали ли в их село «украинские дроны» до 24 февраля 2022 года.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
04.10.2023, 22:37
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий
05.10.2023, 11:16
Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи
Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи
05.10.2023, 09:15
Россияне атаковали через границу на Харьковщине: информация ВСУ
Россияне атаковали через границу на Харьковщине: информация ВСУ
05.10.2023, 10:04
Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны
Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны
05.10.2023, 12:05
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
05.10.2023, 12:33

Новости по теме:

09:33
Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)
07:47
Ночью Белгородскую область атаковали неизвестные беспилотники (видео)
12:29
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом
16:51
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»
20:35
Полковника рф Стэсева, который терроризировал харьковчан, убили Легион и РДК

  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Не верят в ПВО: в российском селе у границы с Харьковщиной охотятся на дроны»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители российского села Чураево (неподалеку от границы с Харьковщиной — в районе Волчанска) перестали надеяться в то, что их защитит ПВО «второй армии мира», и образовали народную дружину".