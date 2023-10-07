Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів
Протягом доби рятувальники ДСНС гасили вогонь у Харкові, Вовчанську та Куп’янському районі.
«Близько 7:00 2 ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони завдали шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки, врятували 7 людей. Ще близько 30 осіб отримали травми», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок цих вибухів виникли дві пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 кв.м., в іншому – конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 кв.м.
У ДСНС додали, що о 10:30 окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок та частково зруйнував його. Там знаходились люди. Відразу сталася пожежа, яка охопила площу 800 кв.м. Також зруйновані 3 господарчі будівлі та автомобіль. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, які отримали отруєння чадним газом та опіки.
«О 11:15 ворог обстріляв село Московка Куп’янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Вже о 3:10 ранку внаслідок обстрілу Куп’янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає», – зазначили в ДСНС.
11 з 28 пожеж, що сталися за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 2 загоряння – через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 11 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 08:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ДСНС гасили вогонь у Харкові, Вовчанську та Куп’янському районі.".