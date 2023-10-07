Live
  • Сб 07.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів

Події 08:31   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Протягом доби рятувальники ДСНС гасили вогонь у Харкові, Вовчанську та Куп’янському районі.

«Близько 7:00 2 ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони завдали шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки, врятували 7 людей. Ще близько 30 осіб отримали травми», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок цих вибухів виникли дві пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 кв.м., в іншому – конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 кв.м.

У ДСНС додали, що о 10:30 окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок та частково зруйнував його. Там знаходились люди. Відразу сталася пожежа, яка охопила площу 800 кв.м. Також зруйновані 3 господарчі будівлі та автомобіль. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, які отримали отруєння чадним газом та опіки.

«О 11:15 ворог обстріляв село Московка Куп’янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Вже о 3:10 ранку внаслідок обстрілу Куп’янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає», – зазначили в ДСНС.

11 з 28 пожеж, що сталися за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 2 загоряння – через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 11 га.

Читайте також: Ворог ходив в атаки та бив з авіації – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів
Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів
07.10.2023, 08:31
Дощ та сильні пориви вітру: погода в Харкові та області на вихідні
Дощ та сильні пориви вітру: погода в Харкові та області на вихідні
07.10.2023, 08:00
Ворог ходив в атаки та бив з авіації – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині
Ворог ходив в атаки та бив з авіації – Генштаб ЗСУ про добу на Харківщині
07.10.2023, 07:23
Половина села загинула. Як у Грозі готуються до масового похорону односельців
Половина села загинула. Як у Грозі готуються до масового похорону односельців
06.10.2023, 22:15
Вся родина воїна ЗСУ Козиря, якого поминали у селі Гроза, загинула – ЗМІ
Вся родина воїна ЗСУ Козиря, якого поминали у селі Гроза, загинула – ЗМІ
06.10.2023, 20:40

Новини за темою:

11:36
Ракетний удар по Харкову: під завалами може бути жінка
20:22
Ракетний удар по селу на Харківщині: пошуки тіл загиблих завершено (фото)
18:45
У селі Гроза на Харківщині під завалами ще можуть бути тіла загиблих – ДСНС
08:41
Харківщина горить: за добу 46 пожеж, з них чотири – через обстріли
08:32
По Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов і ДСНС повідомили про наслідки

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Через обстріли Харківщини виникли шість пожеж: людей діставали з-під завалів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ДСНС гасили вогонь у Харкові, Вовчанську та Куп’янському районі.".