Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов

В течение суток спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове, Волчанске и Купянском районе.

«Около 7:00 две ракеты попали в центральную часть Харькова. Они нанесли ущерб нескольким многоквартирным домам и разрушен трехэтажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов тела погибшего 10-летнего ребенка и 67-летней женщины, спасли 7 человек. Еще около 30 человек получили травмы», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате этих взрывов возникли два пожара. В одном случае горели автомобили на площади 10 кв.м., в другом – конструктивные элементы разрушенного здания на площади 50 кв.м.

В ГСЧС добавили, что в 10:30 оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску. Один из снарядов попал в жилой дом и частично разрушил его. Там находились люди. Сразу произошел пожар, охвативший площадь 800 кв.м. Также разрушены 3 хозяйственные здания и автомобиль. Спасатели достали из-под завалов трех человек, которые получили отравление угарным газом и ожоги.

«В 11:15 враг обстрелял село Московка Купянского района. На этот раз на его окраине загорелась сухая трава. Уже в 3:10 утра в результате обстрела Купянска были повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

11 из 28 пожаров, которые произошли за сутки, возникли в природных экосистемах и на открытых пространствах. 2 возгорания — из-за вражеских обстрелов, остальное — вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности. Общая площадь выжженной земли составила более 11 гектаров.