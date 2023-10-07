Live
  • Сб 07.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов

Происшествия 08:31   07.10.2023
Виктория Яковенко
Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение суток спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове, Волчанске и Купянском районе.

«Около 7:00 две ракеты попали в центральную часть Харькова. Они нанесли ущерб нескольким многоквартирным домам и разрушен трехэтажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов тела погибшего 10-летнего ребенка и 67-летней женщины, спасли 7 человек. Еще около 30 человек получили травмы», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате этих взрывов возникли два пожара. В одном случае горели автомобили на площади 10 кв.м., в другом – конструктивные элементы разрушенного здания на площади 50 кв.м.

В ГСЧС добавили, что в 10:30 оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску. Один из снарядов попал в жилой дом и частично разрушил его. Там находились люди. Сразу произошел пожар, охвативший площадь 800 кв.м. Также разрушены 3 хозяйственные здания и автомобиль. Спасатели достали из-под завалов трех человек, которые получили отравление угарным газом и ожоги.

«В 11:15 враг обстрелял село Московка Купянского района. На этот раз на его окраине загорелась сухая трава. Уже в 3:10 утра в результате обстрела Купянска были повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

11 из 28 пожаров, которые произошли за сутки, возникли в природных экосистемах и на открытых пространствах. 2 возгорания — из-за вражеских обстрелов, остальное — вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности. Общая площадь выжженной земли составила более 11 гектаров.

Читайте также: Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 октября: какой праздник и день в истории
07.10.2023, 06:00
Дождь и сильные порывы ветра: погода в Харькове и области на выходные
Дождь и сильные порывы ветра: погода в Харькове и области на выходные
07.10.2023, 08:00
Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов
Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов
07.10.2023, 08:31
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
07.10.2023, 07:23
Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)
Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)
06.10.2023, 17:34
Половина села погибла. Как в Грозе готовятся к массовым похоронам односельчан
Половина села погибла. Как в Грозе готовятся к массовым похоронам односельчан
06.10.2023, 22:15

Новости по теме:

11:36
Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина
20:22
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
18:45
В селе Гроза на Харьковщине под завалами еще могут быть тела погибших — ГСЧС
08:41
Харьковщина горит: за сутки 46 пожаров, из них четыре — из-за обстрелов
08:32
По Харьковщине ударили ракетами — Синегубов и ГСЧС сообщили о последствиях

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове, Волчанске и Купянском районе.".