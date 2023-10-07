Из-за обстрелов Харьковщины возникли 6 пожаров: людей доставали из-под завалов
В течение суток спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове, Волчанске и Купянском районе.
«Около 7:00 две ракеты попали в центральную часть Харькова. Они нанесли ущерб нескольким многоквартирным домам и разрушен трехэтажный жилой дом. Спасатели достали из-под завалов тела погибшего 10-летнего ребенка и 67-летней женщины, спасли 7 человек. Еще около 30 человек получили травмы», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате этих взрывов возникли два пожара. В одном случае горели автомобили на площади 10 кв.м., в другом – конструктивные элементы разрушенного здания на площади 50 кв.м.
В ГСЧС добавили, что в 10:30 оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску. Один из снарядов попал в жилой дом и частично разрушил его. Там находились люди. Сразу произошел пожар, охвативший площадь 800 кв.м. Также разрушены 3 хозяйственные здания и автомобиль. Спасатели достали из-под завалов трех человек, которые получили отравление угарным газом и ожоги.
«В 11:15 враг обстрелял село Московка Купянского района. На этот раз на его окраине загорелась сухая трава. Уже в 3:10 утра в результате обстрела Купянска были повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
11 из 28 пожаров, которые произошли за сутки, возникли в природных экосистемах и на открытых пространствах. 2 возгорания — из-за вражеских обстрелов, остальное — вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности. Общая площадь выжженной земли составила более 11 гектаров.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 08:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели ГСЧС тушили пожары в Харькове, Волчанске и Купянском районе.".