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Вихователька з Харкова отримала мільйон гривень “на здійснення мрії” (фото)

Суспільство 21:41   08.10.2023
Олена Нагорна
Вихователька з Харкова отримала мільйон гривень “на здійснення мрії” (фото)

Вихователька дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №353 Вікторія Душина стала переможницею національної премії «Global Teacher Prize Ukraine» у номінації «Дошкільна освіта».

Харків’янку привітали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та голова секції освіти ЮНІСЕФ в Україні Еммануель Абрю, пише пресслужба міськради.

Початок війни Вікторія Душина провела разом з вихованцями під обстрілами. Після евакуації з Харкова до одного з сіл вона створила клуб для дітей ВПО, де проводила уроки та інші заходи. Повернувшись у Харків, Вікторія Душина продовжує працювати онлайн та шукає можливості для проведення офлайн-занять у дитячому садку.

«Global Teacher Prize Ukraine» – національна премія, яку з 2017 року вручають педагогам, які впроваджують освітні нововведення. Цього року фіналістів відзначили у п’яти номінаціях (у номінації «Дошкілля» – вперше). Кожен з переможців отримав від ЮНІСЕФ грант у розмірі 1 млн грн на здійснення своєї освітньої мрії.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 21:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вихователька дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №353 Вікторія Душина стала переможницею національної премії «Global Teacher Prize Ukraine» у номінації «Дошкільна освіта»".