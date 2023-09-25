Найдорожче молоко закупали для дитсадків Харкова завдяки посадовиці міськради

Співробітниця Харківської міської ради організувала постачання продуктів для дитсадків за завищеними цінами, внаслідок чого завдала майже 2 млн грн збитків.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

у 2020 році обвинувачена організувала проведення тендерів на закупівлю молочних продуктів, зокрема пастеризованого і згущеного молока, сиру для закладів дошкільної освіти одного з районів Харкова. При цьому, будучи головою тендерного комітету, діючи всупереч інтересам служби, вона не забезпечила вивчення ринкових цін на ці продукти.

У результаті уклали договір з двома фізичними особами-підприємцями щодо поставки продуктів за завищеними цінами. Як наслідок, на рахунок підприємців зайво перерахували майже 2 млн грн, чим завдали збитків інтересам держави.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді Харкова.