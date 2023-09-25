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Самое дорогое молоко закупали для детсадов Харькова из-за чиновницы горсовета

Общество 17:12   25.09.2023
Оксана Якушко
Самое дорогое молоко закупали для детсадов Харькова из-за чиновницы горсовета

Сотрудница Харьковского городского совета организовала поставки продуктов для детсадов по завышенным ценам, в результате чего нанесла почти 2 млн грн убытков.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

в 2020 году обвиняемая организовала тендеры на закупку молочных продуктов, в частности пастеризованного и сгущенного молока, сыра для заведений дошкольного образования одного из районов Харькова. При этом, являясь главой тендерного комитета, действуя вопреки интересам службы, она не обеспечила изучение рыночных цен на эти продукты.

В результате заключили договор с двумя физическими лицами-предпринимателями по поставке продуктов по завышенным ценам. Как следствие, на счет предпринимателей излишне перечислили почти 2 млн грн, чем нанесли ущерб интересам государства.

Дело будут рассматривать в Московском районном суде Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 17:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудница Харьковского городского совета организовала поставки продуктов для детсадов по завышенным ценам, в результате чего нанесла почти 2 млн грн убытков.".