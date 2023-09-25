Самое дорогое молоко закупали для детсадов Харькова из-за чиновницы горсовета

Сотрудница Харьковского городского совета организовала поставки продуктов для детсадов по завышенным ценам, в результате чего нанесла почти 2 млн грн убытков.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

в 2020 году обвиняемая организовала тендеры на закупку молочных продуктов, в частности пастеризованного и сгущенного молока, сыра для заведений дошкольного образования одного из районов Харькова. При этом, являясь главой тендерного комитета, действуя вопреки интересам службы, она не обеспечила изучение рыночных цен на эти продукты.

В результате заключили договор с двумя физическими лицами-предпринимателями по поставке продуктов по завышенным ценам. Как следствие, на счет предпринимателей излишне перечислили почти 2 млн грн, чем нанесли ущерб интересам государства.

Дело будут рассматривать в Московском районном суде Харькова.