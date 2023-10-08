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Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”

Общество 21:41   08.10.2023
Елена Нагорная
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты” Фото: Харьковский горсовет

Воспитательница дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №353 Виктория Душина стала победительницей национальной премии «Global Teacher Prize Ukraine» в номинации «Дошкольное образование».

Харьковчанку поздравили министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и глава секции образования ЮНИСЕФ в Украине Эммануэль Абрю, пишет пресс-служба горсовета.

Начало войны Виктория Душина провела вместе со своими воспитанниками под обстрелами. После эвакуации из Харькова в одном из сел она создала клуб для детей ВПЛ, где проводила уроки и другие мероприятия. Вернувшись в Харьков, Виктория Душина продолжает работать онлайн и ищет возможности для проведения офлайн-занятий в детском саду.

«Global Teacher Prize Ukraine» — национальная премия, которую с 2017 года вручают педагогам, внедряющим образовательные новшества. В этом году финалистов отметили в пяти номинациях (в номинации «Дошкольное образование» — впервые). Каждый из победителей получил от ЮНИСЕФ грант в миллион гривен на осуществление своей образовательной мечты.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 21:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воспитательница дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №353 Виктория Душина стала победительницей национальной премии «Global Teacher Prize Ukraine» в номинации «Дошкольное образование».".