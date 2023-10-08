Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”

Воспитательница дошкольного учебного заведения (ясли-сад) №353 Виктория Душина стала победительницей национальной премии «Global Teacher Prize Ukraine» в номинации «Дошкольное образование».

Харьковчанку поздравили министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и глава секции образования ЮНИСЕФ в Украине Эммануэль Абрю, пишет пресс-служба горсовета.

Начало войны Виктория Душина провела вместе со своими воспитанниками под обстрелами. После эвакуации из Харькова в одном из сел она создала клуб для детей ВПЛ, где проводила уроки и другие мероприятия. Вернувшись в Харьков, Виктория Душина продолжает работать онлайн и ищет возможности для проведения офлайн-занятий в детском саду.

«Global Teacher Prize Ukraine» — национальная премия, которую с 2017 года вручают педагогам, внедряющим образовательные новшества. В этом году финалистов отметили в пяти номинациях (в номинации «Дошкольное образование» — впервые). Каждый из победителей получил от ЮНИСЕФ грант в миллион гривен на осуществление своей образовательной мечты.



Фото: Харьковский горсовет