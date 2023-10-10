Чоловіку, який забив бетоном жінку на смерть на Харківщині, дали 8 років

У червні цього року 37-річний чоловік, який був п’яний, посварився та забив до смерті бетоном свою співмешканку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Конфлікт стався біля мосту у селі Пришиб Ізюмського району. Сварка перейшла у бійку – чоловік шматком бетону вдарив жінку по голові. Від удару вона впала на землю, але горе-закоханий продовжив бити постраждалу шматком бетону. Від травм жінка загинула на місці, а зловмисник утік із місця злочину.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у умисному вбивстві. Чоловік отримав 8 років позбавлення волі.