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Чоловіку, який забив бетоном жінку на смерть на Харківщині, дали 8 років

Події 19:40   10.10.2023
Оксана Якушко
Чоловіку, який забив бетоном жінку на смерть на Харківщині, дали 8 років

У червні цього року 37-річний чоловік, який був п’яний, посварився та забив до смерті бетоном свою співмешканку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Конфлікт стався біля мосту у селі Пришиб Ізюмського району. Сварка перейшла у бійку – чоловік шматком бетону вдарив жінку по голові. Від удару вона впала на землю, але горе-закоханий продовжив бити постраждалу шматком бетону. Від травм жінка загинула на місці, а зловмисник утік із місця злочину.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у умисному вбивстві. Чоловік отримав 8 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 19:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У червні цього року 37-річний чоловік, який був п’яний, посварився та забив до смерті бетоном свою співмешканку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".