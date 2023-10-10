Мужчину, забившего куском бетона женщину на Харьковщине, посадили на 8 лет
В июне этого года 37-летний мужчина, который был пьяный, поссорился и забил до смерти куском бетона свою сожительницу, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Конфликт произошел у моста в селе Пришиб Изюмского района. Ссора перешла в драку – мужчина куском бетона ударил женщину по голове. От удара она упала на землю, но горе-влюбленный продолжил колотить пострадавшую куском бетона. От травм женщина погибла на месте, а злоумышленник убежал с места преступления.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в умышленном убийстве. Мужчина получил 8 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 19:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июне этого года 37-летний мужчина, который был пьяный, поссорился и забил до смерти куском бетона свою сожительницу, сообщила Харьковская областная прокуратура.".