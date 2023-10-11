Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 мільйонів євро
У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.
Наразі проводиться відповідний тендер, в якому беруть участь Крюківський вагонобудівний завод, Skoda й інші учасники, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
“Я не можу коментувати, поки не завершений тендер”, – сказав міський голова.
«До кінця року розпочнеться тендер на 17 нових вагонів. Теж. Ми будемо використовувати, як тільки отримаємо їх. Не обов’язково для нових станцій. Нічого чекати не будемо», – додав Терехов.
Також він пригадав, скільки тролейбусів та трамваїв було втрачено через агресію РФ. Так, потреба у трамваях зараз складає 80 вагонів, а було пошкоджено – 135.
“Сьогодні в нас на маршрутах щодня 65 (трамваїв – ред.). Частину трамвайних та тролейбусних маршрутів ми замінили автобусними. Але їх теж не вистачає, тому я вдячний нашим партнерам із Нюрнберга та інших міст”, – зазначив міський голова.
Читайте також: Коли в Харкові будуть платити за проїзд у метро й трамваях: відповідь мерії
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 мільйонів євро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 15:58;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.".