Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 мільйонів євро

У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.

Наразі проводиться відповідний тендер, в якому беруть участь Крюківський вагонобудівний завод, Skoda й інші учасники, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

“Я не можу коментувати, поки не завершений тендер”, – сказав міський голова.

«До кінця року розпочнеться тендер на 17 нових вагонів. Теж. Ми будемо використовувати, як тільки отримаємо їх. Не обов’язково для нових станцій. Нічого чекати не будемо», – додав Терехов.

Також він пригадав, скільки тролейбусів та трамваїв було втрачено через агресію РФ. Так, потреба у трамваях зараз складає 80 вагонів, а було пошкоджено – 135.

“Сьогодні в нас на маршрутах щодня 65 (трамваїв – ред.). Частину трамвайних та тролейбусних маршрутів ми замінили автобусними. Але їх теж не вистачає, тому я вдячний нашим партнерам із Нюрнберга та інших міст”, – зазначив міський голова.