Новые вагоны в метро Харькова: проводится тендер на 45 миллионов евро
В Харькове планируют закупить новый подвижной состав для метрополитена на 45 миллионов евро.
Сейчас проводится соответствующий тендер, в котором принимают участие Крюковский вагоностроительный завод, Skoda и другие участники, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Я не могу комментировать, пока не завершен тендер», — сказал городской голова.
«До конца года начнется тендер на 17 новых вагонов. Тоже. Мы будем использовать, как только получим их. Не обязательно для новых станций. Ничего ждать не будем», — добавил Терехов.
Также он вспомнил, сколько троллейбусов и трамваев было потеряно из-за агрессии РФ. Так, потребность в трамваях сейчас составляет 80 вагонов, а было повреждено — 135.
«Сегодня у нас на маршрутах ежедневно 65 (трамваев — ред.). Часть трамвайных и троллейбусных маршрутов мы заменили автобусными. Но их тоже не хватает, поэтому я благодарен нашим партнерам из Нюрнберга и других городов», — отметил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 15:58;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют закупить новый подвижной состав для метрополитена на 45 миллионов евро.".