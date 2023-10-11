Новые вагоны в метро Харькова: проводится тендер на 45 миллионов евро

В Харькове планируют закупить новый подвижной состав для метрополитена на 45 миллионов евро.

Сейчас проводится соответствующий тендер, в котором принимают участие Крюковский вагоностроительный завод, Skoda и другие участники, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Я не могу комментировать, пока не завершен тендер», — сказал городской голова.

«До конца года начнется тендер на 17 новых вагонов. Тоже. Мы будем использовать, как только получим их. Не обязательно для новых станций. Ничего ждать не будем», — добавил Терехов.

Также он вспомнил, сколько троллейбусов и трамваев было потеряно из-за агрессии РФ. Так, потребность в трамваях сейчас составляет 80 вагонов, а было повреждено — 135.

«Сегодня у нас на маршрутах ежедневно 65 (трамваев — ред.). Часть трамвайных и троллейбусных маршрутов мы заменили автобусными. Но их тоже не хватает, поэтому я благодарен нашим партнерам из Нюрнберга и других городов», — отметил городской голова.