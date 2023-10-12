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Харків’янина, який постійно ображав власну бабусю, відправили у СІЗО

Суспільство 12:37   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янина, який постійно ображав власну бабусю, відправили у СІЗО

У Харкові 29-річний рецидивіст, який систематично знущався над бабусею, проігнорував судове рішення, через це його відправили у СІЗО.

«Раніше судимий за домашнє насильство чоловік постійно ображав свою бабусю, нецензурно лаявся, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші. З заявами неодноразово зверталася 69-річна жінка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді громадських робіт строком на 150 годин. Однак фігурант без поважної причини їх не відпрацював.

Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 389 (ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі) ККУ. Зловмисника визнали винним, тепер він проведе у СІЗО 2 місяці та 5 днів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 29-річний рецидивіст, який систематично знущався над бабусею, проігнорував судове рішення, через це його відправили у СІЗО.".