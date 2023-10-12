Харків’янина, який постійно ображав власну бабусю, відправили у СІЗО
У Харкові 29-річний рецидивіст, який систематично знущався над бабусею, проігнорував судове рішення, через це його відправили у СІЗО.
«Раніше судимий за домашнє насильство чоловік постійно ображав свою бабусю, нецензурно лаявся, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші. З заявами неодноразово зверталася 69-річна жінка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді громадських робіт строком на 150 годин. Однак фігурант без поважної причини їх не відпрацював.
Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 389 (ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі) ККУ. Зловмисника визнали винним, тепер він проведе у СІЗО 2 місяці та 5 днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 29-річний рецидивіст, який систематично знущався над бабусею, проігнорував судове рішення, через це його відправили у СІЗО.".