Харків’янина, який постійно ображав власну бабусю, відправили у СІЗО

У Харкові 29-річний рецидивіст, який систематично знущався над бабусею, проігнорував судове рішення, через це його відправили у СІЗО.

«Раніше судимий за домашнє насильство чоловік постійно ображав свою бабусю, нецензурно лаявся, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші. З заявами неодноразово зверталася 69-річна жінка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді громадських робіт строком на 150 годин. Однак фігурант без поважної причини їх не відпрацював.

Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 389 (ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі) ККУ. Зловмисника визнали винним, тепер він проведе у СІЗО 2 місяці та 5 днів.