Харьковчанина, который постоянно обижал собственную бабушку, отправили в СИЗО

В Харькове 29-летний рецидивист, который систематически издевался над бабушкой, проигнорировал судебное решение, поэтому его отправили в СИЗО.

«Ранее судимый за домашнее насилие мужчина постоянно оскорблял свою бабушку, нецензурно выражался, кричал, угрожал физической расправой и требовал деньги. С заявлениями неоднократно обращалась 69-летняя женщина», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде общественных работ сроком 150 часов. Однако фигурант без уважительной причины не отработал это наказание.

Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 389 (уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы) УКУ.

Злоумышленника признали виновным, теперь он проведет в СИЗО 2 месяца и 5 дней.