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На Харьковщине сын регулярно издевался над пожилыми родителями: что ему грозит

Общество 16:00   29.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине сын регулярно издевался над пожилыми родителями: что ему грозит Фото: ГУНП в Харьковской области

Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в том, что он систематически совершал домашнее насилие над родителями пенсионерами.

В полицию обратилась 64-летняя мать подозреваемого. Она сообщила о постоянных оскорблениях и психологическом насилии со стороны своего сына, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«42-летний ранее не судимый мужчина постоянно обижал мать, обращался неадекватно с ней. В сентябре этого года причинил физическое насилие в отношении 72-летнего отца», – добавили в полиции.

В течение года на нарушителя правоохранители составили 4 админпротокола.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 2 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении этих преступлений. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в том, что он систематически совершал домашнее насилие над родителями пенсионерами.".