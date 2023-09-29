На Харьковщине сын регулярно издевался над пожилыми родителями: что ему грозит

Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в том, что он систематически совершал домашнее насилие над родителями пенсионерами.

В полицию обратилась 64-летняя мать подозреваемого. Она сообщила о постоянных оскорблениях и психологическом насилии со стороны своего сына, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«42-летний ранее не судимый мужчина постоянно обижал мать, обращался неадекватно с ней. В сентябре этого года причинил физическое насилие в отношении 72-летнего отца», – добавили в полиции.

В течение года на нарушителя правоохранители составили 4 админпротокола.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 2 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении этих преступлений. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.