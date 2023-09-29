На Харьковщине сын регулярно издевался над пожилыми родителями: что ему грозит
Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в том, что он систематически совершал домашнее насилие над родителями пенсионерами.
В полицию обратилась 64-летняя мать подозреваемого. Она сообщила о постоянных оскорблениях и психологическом насилии со стороны своего сына, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«42-летний ранее не судимый мужчина постоянно обижал мать, обращался неадекватно с ней. В сентябре этого года причинил физическое насилие в отношении 72-летнего отца», – добавили в полиции.
В течение года на нарушителя правоохранители составили 4 админпротокола.
Следователи открыли уголовные производства по ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 2 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении этих преступлений. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Читайте также: Затащил в дом, ударил и душил: житель Харьковщины хотел изнасиловать мальчика
Вы читали новость: «На Харьковщине сын регулярно издевался над пожилыми родителями: что ему грозит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в том, что он систематически совершал домашнее насилие над родителями пенсионерами.".